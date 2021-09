Stormloop op geldpot om stad te vergroenen: Breda trekt nog eens 100.000 euro uit

Dat Breda wil vergroenen is niet nieuw. Al een aantal jaren is het beleid van de gemeente erop gericht dat goed leven in de stad ook in de toekomst mogelijk moet blijven. Met het veranderende klimaat, waarbij de aarde opwarmt en het met name in een dichtbebouwde binnenstad heet kan worden, is het van belang water en groen meer ruimte te geven.

Op verschillende niveau’s werkt Breda aan die ambitie. Grootschalig gebeurt dat bijvoorbeeld met het project van de groene kades langs de Mark. Daar is al een voorzet toe gegeven, maar dat plan komt de komende jaren pas echt tot wasdom.

Kleinere schaal

Sinds enkele jaren is er ook aandacht voor projecten op kleinere schaal. Daarbij gaat het vaak om maatregelen die opgepakt kunnen worden door inwoners zelf. Denk aan het inruilen van tegels voor planten, het zogeheten tegelwippen, of het vergroenen van een dak met sedum. Ook het plaatsen van een regenton in de tuin valt hieronder.

Volledig scherm Een geveltuintje is zo gevuld: paar tegels eruit en wat plantjes erin. © Bull Tuincentrum

Om deze vergroeningsmaatregelen te stimuleren heeft de gemeente Breda een subsidiepot beschikbaar gesteld. Voor de regeling, waar inmiddels ook ook stichtingen, bedrijven en huurders van woningcorporaties gebruik van mogen maken, was 100.000 euro beschikbaar gesteld.

Dat het enthousiasme om een bijdrage te leveren aan het vergroenen van de stad groeit, blijkt wel uit het feit dat deze pot al in de zomervakantie op was.

Meer thuis

Wethouder Paul de Beer (D66, Klimaat): ,,Steeds meer inwoners zijn zich bewust van het belang van groen en van het opvangen van regenwater op eigen terrein. In april sprak ik de hoop uit dat de subsidie helemaal op zou gaan dit jaar. Dat is meer dan gelukt. Met de extra 100.000 euro hoeven we inwoners die nog niet hebben aangeklopt, niet teleur te stellen.”

In tegenstelling tot voorgaande jaren, liepen de subsidieaanvragen deze zomer ook in de vakantieperiode door. De gemeente denkt dat het feit dat mensen sinds de uitbraak van corona meer thuis zijn een rol speelt in het succes van de regeling.

56.000 tegels gewipt

Ook lijkt het NK Tegelwippen een positieve effect op de aanvragen te hebben gehad. Het aantal aanvragen voor het onttegelen en vergroenen van tuinen is gestegen tot 25 procent van het totale aantal. Er zijn in Breda inmiddels al 56.000 tegels gewipt om plaats te maken voor groen.

Ook groene daken zijn populair. In 2020 en 2021 is in totaal al bijna 10.000 vierkante meter aan groene daken aangelegd in de gemeente Breda.