Stormloop op Bredase huurwoningen: 270 zoekenden vechten om één huis

BREDA - Elke betaalbare huurwoning die in Breda vrijkomt, kan rekenen op massale belangstelling. Gemiddeld reageren 270 woningzoekenden op een nieuw aangeboden huurhuis. De krapte in de Bredase sociale huursector is dan ook nog niet voorbij.

Dat concluderen de Bredase woningcorporaties WonenBreburg, Alwel en Laurentius uit de jaarcijfers over 2018 van Klik voor Wonen, de gezamenlijke verhuurwebsite. Op een vrijgekomen sociale huurwoning (tot 710,68 euro per maand) wordt fors meer gereageerd dan in 2017, toen gemiddeld nog 211 reacties binnenkwamen. In 2016 waren dat er ‘slechts’ 105.

Een en ander heeft te maken met een regel die Klik voor Wonen in 2017 afschafte. Die beperkte het aantal woningen waarop tegelijkertijd gereageerd kan worden tot drie. Daarop is het aantal reacties flink gestegen.

Meer nieuwbouw

Ook de verhuur van nieuwbouwwoningen speelt een rol: bijna dubbel zoveel woningzoekenden reageren op nieuwbouw dan op bestaand aanbod. En de keuze in nieuwbouw wordt langzaam ruimer: vorig jaar werden 147 nieuwe huurwoningen opgeleverd (106 in 2017). In totaal vonden vorig jaar 1.805 huishoudens een onderkomen in Breda via de woningcorporaties.

Het zijn vooral Bredanaars die in de eigen stad een betaalbare huurwoning krijgen (74 procent). 13 procent komt uit de regio. Het aantal verhuringen aan statushouders daalt: 48 woningen in 2018, ten opzichte van 231 in 2016.

Loten is beter

De Bredase markt voor sociale huurwoningen is krap, zien de woningcorporaties. Woningzoekenden moeten gemiddeld anderhalf jaar wachten op een betaalbare huurwoning in Breda. Dat heeft vooral te maken met de nog altijd groeiende vraag.

Samen met de gemeente blijven de corporaties dan ook inzetten op nieuwbouw van sociale huurwoningen in de stad. Deze collegeperiode moeten 1.200 sociale huurwoningen worden gerealiseerd, zo is de doelstelling. Daarnaast kijken de corporaties naar de manier waarop de woningen worden verdeeld. Woningzoekenden krijgen sneller een woning toebedeeld via loting dan op basis van hun inschrijfduur.

West-Brabant

In heel West-Brabant werden in 2018 in totaal 4.597 woningen verhuurd via Klik voor Wonen, waaronder 416 nieuwbouwwoningen in de sociale sector. Het aanbod van bestaande woningen daalde juist, met name in de grotere gemeenten: 200 minder dan in 2017. De oorzaak daarvan is niet duidelijk, volgens de corporaties.