Storm op begraafplaats Zuylen niet geluwd: mediator moet rumoer rond kunstwerk sussen

Het silhouet van Sam Bennett herinnert Breda vanaf nu aan de Spaanse wielerinva­sie

BREDA - Herinneringen aan de relatie met Spanje uit lang vervlogen tijden zijn er volop in Breda, van de Spinolaschans richting Terheijden tot de kopie van het Las Lanzas-schilderij in het stadhuis. Maar sinds maandag is er ook een hele recente Spaanse link te zien: een Vuelta-kunstwerk.