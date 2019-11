Storingen stadsverwarming beu: ‘Weer geen warme douche’

Video De luxe van een eenper­soons­ka­mer in het nieuwe Amphia Ziekenhuis

7:47 BREDA - Als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland kent het Amphia in Breda straks alleen nog maar eenpersoonskamers. Elk met een eigen badkamer. Opvallend: een televisie op de kamer ontbreekt. Maar niet getreurd, de patiënt krijgt een eigen tablet. Om eten en drinken te bestellen, maar ook om zijn of haar favoriete programma op te bekijken.