'Stop met vervuilende stadsbussen in Breda'

BREDA - De Bredase politiek wil een einde maken aan de vervuilende stadsbussen. Partijen dragen burgemeester en wethouders op om bij het afsluiten in 2023 (of eerder) van een nieuwe busconcessie er voor te zorgen dat er geen bussen meer rijden die schadelijke emissies uitstoten of bijdragen aan opwarming van de aarde.

Tien van de elf partijen (op de VVD na) dienen hiertoe donderdagavond tijdens BredaBeraad een motie in. De partijen constateren dat bij de vorige aanbesteding de bedoeling was dat Breda als eerste stad van Europa over zou gaan op elektrische bussen in het openbaar vervoer. Maar dat er in Breda op dit moment nog altijd geen elektrische OV-bussen of bussen op waterstof rijden en dat er ook nog geen concrete plannen zijn om dit op korte termijn te regelen. Omdat Breda al achterloopt bij het behalen van de tussentijdse klimaatdoelstelling en zich heeft voorgenomen in 2044 CO2-neutraal te zijn, vinden de partijen dat B en W moeten voorsorteren. Ook omdat er op dit moment oriënterende gesprekken plaatsvinden voor de nieuwe busconcessie, aldus de motie.

Overleg

Een paar maanden terug liet wethouder Paul de Beer (D66) nog weten in overleg te zijn met de provincie Noord-Brabant en met busbedrijf Arriva over snelle invoering van elektrische stadsbussen, om de klimaatdoelen te bereiken. Maar in de gesprekken leek toen al weinig schot te zitten, tegen het zere been van de klimaatwethouder. De Beer sprak van een 'enorme kater' dat de zestig stadsbussen nog steeds op diesel rijden. ,,Dat had nooit mogen gebeuren. We waren hard op weg met vervoersbedrijf Veolia om goede afspraken te maken over milieuvriendelijk vervoer, maar daar is echt iets misgegaan", zei De Beer terugblikkend op de aanbesteding begin 2014 van het busvervoer.

Eerste

Breda zou als eerste stad in Europa volledig overgaan op elektrische stadsbussen. Veolia was onderweg met experimenteren. Maar dat busbedrijf verloor in 2014 de omstreden aanbesteding. Busbedrijf Arriva mocht van de provincie, na een eerdere gunning aan Veolia, alsnog het openbaar busvervoer in West-Brabant verzorgen. Arriva maakte toen bekend milieuvriendelijke bussen aan te zullen schaffen. Maar tot op de dag van vandaag is dat in Breda niet gebeurd. In Den Bosch rijden wel enkele elektrische bussen van Arriva, terwijl in Eindhoven 43 elektrische bussen rijden, maar dan van vervoerder Hermes.

Zuidoost-Brabant

Woordvoerster Catelijne Thomassen van de provincie wees in een eerdere reactie op Zuidoost-Brabant 'waar de grootste elektrische bussenvloot van Europa rijdt'. ,,Ook in West-Brabant wil de provincie graag snel meer zero-emissie bussen inzetten. Het is een nadrukkelijke ambitie van de provincie om in Breda en omstreken zo snel mogelijk deze bussen te zien rijden. We voeren daarover gesprekken met Arriva. Maar concrete stappen zijn nog niet te melden.''