Stomverbaasde reacties dat instantie door eigen fout 93-jarige met 20 mille schuld opzadelt: ‘Dit is gewoon misselijkmakend!’

Wandelen Aa of Weerijs: routes langs onderschat gebied

22:40 ZUNDERT - De Aa of Weerijs kronkelt liefdevol Breda uit en gaat onder de A16 door langs Effen. Daar loopt hij nagenoeg synchroon aan de N263 langs Rijsbergen, richting Zundert om vervolgens het land te verlaten. Aggie van Dongen uit Zundert wandelt graag, maar ontdekte dat er helemaal geen wandelroutes zijn in het gebied. Zij presenteert nu het mapje Wandelen Aa of Weerijs; negen routes door het gebied, allen met een afstand van ongeveer twaalf kilometer.