Stolwerk Metaal in Tilburgse handen, maar markante Fokker blijft in Breda

‘Lockdown­deals’ zorgen voor stormloop op vuurwerk over de grens, politie sluit winkel om grote drukte

31 oktober BAARLE-HERTOG - De sluiting van niet-essentiële winkels in België heeft grote gevolgen voor de vuurwerkverkoop aan Nederlanders. In het laatste weekend voor de lockdown is het dan ook erg druk bij de zuiderburen. Zo druk, dat de politie in Baarle-Hertog zaterdagavond een vuurwerkwinkel sloot.