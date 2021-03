Stinkend huis na overlijden: wie moet het schoonmaken?

Ikea Breda is blij dat er weer 50 mensen tegelijk mogen shoppen: ‘We zijn weer écht open’

19:46 BREDA - Het is een gek gezicht: 50 mensen in een immens grote winkel als Ikea. Toch is dat sinds dinsdag de realiteit, met de verruiming van de winkelmogelijkheden. En hoewel het aantal nauwelijks iets voorstelt in vergelijking met voor corona, is filiaalmanager Bart Delsing van de Bredase Ikea toch blij. ,,Het voelt wel als écht open gaan.’’