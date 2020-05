Stilte voor de storm in Zundert? ‘Het was gisteren al meteen drukker’

Bel­gisch-Nederland­se families eindelijk herenigd: ‘Je voelt je een crimineel, afge­scheurd van je familie’

7:20 OUDENBOSCH/ACHTMAAL - Na elkaar weken, soms maanden, niet gezien te hebben, kwam vrijdagavond eindelijk het verlossende woord voor families die deels in België en deels in Nederland wonen. Pieter de Crem, Belgische Minister van Binnenlandse Zaken deelde het heugelijke nieuws dat familiebezoek over de grens vanaf zaterdag weer mag. ,,Iedereen is in de wolken", vertelt Hielke van Klinken-Maagdenburg.