Stille boodschappen van hoop aan bomen in het park in Breda

BREDA - Opeens was het er. Een kleine beeldengroep in het Valkenberg. Vier naakte, witte figuurtjes van klei kruipen tegen de stam van een boom omhoog naar een zwarte man die als een Atlas de hemel torst.

Er hangt een tekst bij. ,,The White Youth stands up: never again strange fruit. The black people deserve a better world!’ In kleine letters in een hoekje onderaan is een naam te lezen: Corné.

Glimlach

Die Corné is Corné van Gool, beeldend kunstenaar uit Breda. Geïnspireerd op de anti-racisme demonstraties van enkele weken geleden, kwam hij op het idee voor zijn kleine beeldengroep. ,,Als positieve reactie op wat ik zag gebeuren”, zegt hij.

Het viel hem op dat aan de protesten vooral veel jeugd deelnam. ,,Jongeren maken zo een duidelijk statement. Ze zijn klaar met racisme.”

Van Gool wilde er iets mee doen, maar niet te zwaar. ,,Ik wilde iets maken dat voorbijgangers even een glimlach ontlokte. Hen misschien aan het denken zette.”

Vreemd fruit

Volledig scherm Het kunstwerk van Corné van Gool in het Valkenberg in Breda © Edine Wijnands Hij maakte van klei witte figuurtjes die toenadering zoeken tot een zwarte man die een zware last op zijn schouders draagt. Alsof ze hem te hulp schieten, hem komen verlichten. ,,Never again strange fruit”, schreef hij erbij.

Daarmee verwijst hij naar een jazznummer van Billie Holliday uit 1939. Haar tekst baseerde ze op een gedicht van Lewis Allen (pseudoniem van Abel Meeropol). Hij schreef het in 1937 na het zien van een foto van twee gelynchte zwarte, jonge mannen in het zuiden van Amerika. Aan stroppen bungelden ze aan een populier. Als vreemde vruchten aan een boom.

Het protestlied kwam onlangs bij de Black Lives Matterdemonstraties weer volop in de belangstelling. Als een nog altijd actuele aanklacht tegen een maatschappij met rassenongelijkheid en disproportioneel politiegeweld zoals nog deze week plaatsvond in Wisconsin.

Positieve verandering

Een grimmige realiteit waar Van Gool op andere wijze bij wilde stilstaan. ,,Ik wilde de focus niet op dat negatieve leggen, daar is al genoeg aandacht voor. Mijn insteek is optimistisch. Ik hoop dat er een positieve verandering in gang wordt gezet.”

Daar gaat het werk over dat hij stiekem in het holst van de nacht samen met een vriendin aan een boom bevestigde Zonder spijkers: ,,Want de boom hoeft niet te lijden.” Eigenlijk: ,,Had ik verwacht dat het na een paar dagen weg zou zijn.” Inmiddels hangt het er al weken.

Ogen als antwoord

Sterker: er is een kunstwerk bij gekomen. Op een boom tegenover zijn beelden zijn twee ogen geplakt. Een oog van iemand met een witte en iemand met een zwarte huidskleur. Dat is: ,,Ja”, lacht de Bredase kunstenaar Hanneke Adelaar: ,,Dat is van mij.”

Volledig scherm Kunstenares Hanneke Adelaar antwoordde in het Valkenberg in Breda met twee ogen op het kunstwerk van Corné van Gool © Edine Wijnands Getroffen door het werk van Van Gool wilde ze niet achterblijven. Ze maakte de ogen en plakte ze, met natuurvriendelijke lijm, er als antwoord bij. Ook anoniem. ,,Dat vond ik wel charmant.” En met een duidelijke boodschap: ,,Heb oog voor elkaar, kijk naar elkaar. En beoordeel elkaar niet op huidskleur.”

