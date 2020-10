Stille bed and breakfasts meer dan financiële strop: 'Ik mis de passie die ik er in stop’

BREDA/OOSTERHOUT - Minder reserveringen en meer last-minuteboekingen. Het is een beeld dat meerdere bed and breakfasts in de regio zien. Ook in de herfstvakantie blijft het rustig, bijvoorbeeld bij Yvonne de Koning in Zundert.

Normaal zit de b&b van De Koning tijdens de herfstvakantie vol. Maar door de gedeeltelijke lockdown blijven de mensen nu weg. De Koning: “Ineens valt alles stil. Geen bruiloften meer, geen wandelaars en fietsers. Zelfs de zakenmensen blijven nu thuis.”

Ze weet niet of haar bedrijf deze tweede lockdown overleeft. “Natuurlijk kan ik bij de gemeente aankloppen voor een lening. Maar dan ben ik straks nog jaren aan het afbetalen. Dat zie ik niet zitten.” Het valt de Zundertse zwaar dat haar bed and breakfast van de één op de andere dag stilvalt. “Dit is niet goed voor mijn gezondheid.”

Nu er komende week geen boekingen staan, knijpt ze er even tussenuit. “Daar ben ik echt aan toe. Even nadenken hoe het verder moet. Voor de tweede keer dit jaar moet je jezelf opnieuw uitvinden.”

De Koning runt naast haar bed and breakfast ook een lunchroom. Die is nu ook dicht. “Waarschijnlijk schakelen we na de vakantie over op afhaalpunt. Je moet wat.” Lukt dat niet, dan vreest De Koning dat ze eind dit jaar de stekker uit haar onderneming moet trekken.

‘Het effect is weg’

Volledig scherm Bed and Breakfast eigenaar Baukje Corbeij in het appartement van B&B De Druif in Breda. © Pix4Profs/ Ramon Mangold

Voor Baukje Corbeij van B&B De Druif in Breda was het een roerige tijd. Nadat ze in mei vorig jaar haar bed and breakfast opende, moest ze in maart dit jaar weer dicht. De opening in juni werd vervolgens uitgesteld door een brand in de buurt. “Nu ben ik weer een tijdje open, maar ik vind het nog steeds spannend.” Corbeij merkt dat vooral de weekenden rustiger zijn dan voorheen. “Normaal zijn de weekenden allemaal volgeboekt, nu is dat niet zo. Mensen durven nog niet zo denk ik.”

Zolang het kan, wil Corbeij open blijven. Het meest mist ze het echte bed-and-breakfastgevoel. “Het effect is weg nu je het ontbijtje voor de kamerdeur zet in plaats van op de keukentafel. De passie die je als eigenaar erin stopt mis ik, omdat je niet het normale contact kunt hebben met klanten.”

Corbeij vertelt dat ze normaal veel zakenmensen en Belgen te gast heeft. De laatste tijd zijn het volgens haar meer gezinnen die langskomen. Het totale aantal gasten is wel minder dan voor de coronacrisis. “Ik baal er echt van. Ik heb hier vier jaar van gedroomd en hard aan gewerkt. Gelukkig heeft mijn man een baan, waardoor we niet meteen in geldnood zullen komen, maar ik vind het meer dan alleen financieel een aderlating.”

'Lekker druk’

Volledig scherm Bedrijfsleidster Franny van Hoof van Bed and Breakfast Villa BBB in Oosterhout in één van de appartementen. © Pix4Profs / Jan Stads

Bij Villa BBB in Oosterhout was het volgens bedrijfsleidster Franny van Hoof afgelopen week juist ‘lekker druk’. Ze vertelt dat in augustus en september de bed and breakfast voor zo’n 75% vol zat, vergelijkbaar met andere jaren. “Oktober blijft nog achter. We zijn wel de laatste tijd afhankelijk van last minute boekingen, dus het kan nog bijtrekken.”

In Oosterhout zijn ze al blij dat ze open mogen zijn. Alle zes de appartementen hebben eigen sanitair en een deel ook een eigen keukentje. “Het is bijna contactloos bezoek.” Het aantal afmeldingen valt Van Hoof ook mee. “Het is afwachten hoe het in de toekomst gaat, of veel mensen wegblijven of niet.”

Langere verblijven

Waar Villa BBB normaal veel zakelijke gasten uit België en Duitsland ontvangt, zijn het nu voornamelijk bruidsparen. Ook het aantal langdurige verblijven is volgens Van Hoof toegenomen. “Bijvoorbeeld mensen die aan het verhuizen zijn en een tijdelijke slaapplek zoeken. Normaal doen we dat niet, maar het is toch iets.”

De angst dat ze net als in het begin van de coronacrisis dicht moeten is er niet. Ze hopen op deze manier, met last-minuteboekingen en de langere verblijven, te kunnen blijven draaien. “We horen van mensen dat dit hun alternatief is voor de buitenlandse vakantie. Iemand vertelde dat ze normaal naar Rome gaan, maar dat gaat nu niet. Dan gaan ze naar Oosterhout.”