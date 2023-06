Stil Oekraïens protest op Grote Markt in Breda: ‘De ramp is zó groot, de kracht van het water is enorm’

Al 50 jaar genieten van het uitzicht in een van de grootste flats van Breda: ‘Iedereen hier is zo lief’

BREDA - Toen ze twee keer in de lift vast kwam te zitten, wist ze: ik moet een paar verdiepingen lager wonen. Verhuizen, weg uit de flat Moerwijkzicht, was nooit een optie voor Judith Raven (80). Ze woont er 48 jaar, bijna net zo lang als het markante gebouw nu in Hoge Vucht staat staat.