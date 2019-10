Stikstof in West-Brabant: ‘Dit is geen oplossing voor de toekomst’

‘Buitenge­woon brute en gewelddadi­ge’ verkrach­ting in Van Sonsbeeck­park draagt stempel van B. (27)

17:03 BREDA – De verkrachting in het Van Sonsbeeckpark in september 2017 toont opvallend veel gelijkenissen met eerdere verkrachtingen waarvoor de 27-jarige J.B. in 2012 is veroordeeld. Dat stelt de rechtbank woensdag in een tussentijdse zaak tegen de Bredanaar. De man zou opnieuw in de fout zijn gegaan onder toezicht van reclassering.