Stijnen groeperen zich in Breda, leren van elkaar en zijn Onweerstijnbaar

BREDA - ,,Je hebt eigenlijk maar één ding gemeen: je voornaam. Dat dat uit kan groeien tot zo'n close community is geweldig", glundert Stijn Veerman (21) uit Blaricum. Dit is de derde editie van FeStijn, een evenement waar louter Stijnen komen. Deze editie vindt plaats in PLAYGRND, in Strand Binnen.

Een klein stukje historie. Bredanaar Stijn van Liempt (22) begon met vier Stijnen een WhatsApp-groep. Het idee: zoveel mogelijk Stijnen toevoegen. Met schommelingen groeide dat tot 257, de maximale capaciteit van zo'n groep. In het voorjaar van 2018 was het eerste FeStijn in Utrecht. Gewoon, in een reguliere club en dus werden er vooraf al shirts gedrukt zodat de Stijnen elkaar wel direct konden herkennen. Op de achterkant: 'Onweerstijnbaar', op de borst: 'Stijn maar fijn'.

16.000 Stijnen

Het was een gouden greep, want er gebeurde iets. In de zomer kwamen diverse foto's in de groep van Stijnen op vakantie, in Thailand of Parijs. Er werd hierop een Instagram- en een Facebook geopend; Van Liempt schat dat nu zeker zo'n drieduizend Stijnen in Nederland en België hier weet van hebben. Er zouden er in totaal zo'n 16.000 zijn. Inmiddels staat Van Liempt bij de Kamer van Koophandel als Stijn maar Fijn geregistreerd en verkoopt hij shirts, hoodies en zwembroeken.

Een feest voor iedereen die Stijn heet

Veerman komt dus uit Blaricum. Onderweg pikte hij nog twee Stijnen op om naar Breda af te reizen. ,,Ik werd drie jaar geleden plots in een groepschat gegooid. Allemaal onbekende nummers. Ik werd direct hartelijk verwelkomd, het was gelijk leuk", legt hij uit. En zeker: er ontstaan vriendschappen. ,,Er is dagelijks veel contact. Het leuke is ook: als je een vraag hebt over bijvoorbeeld je auto, stel je die in de Stijngroep. Er is altijd een Stijn die iets weet, die groep is ontzettend leerzaam."

Geen Stein

Van Liempt reageert cynisch fel op de vraag of ook mensen die Stein heten welkom zijn. ,,Ik zou 'hoi' tegen ze zeggen, maar we kunnen hen écht niet accepteren. Het is als een Ferrari en een Lamborghini: ze lijken iets op elkaar, ze zijn allebei snel, maar het is een wereld van verschil. Je kunt hier binnenkomen en jezelf voorstellen, maar als de andere Stijnen doorhebben dat je eigenlijk Stein heet, dan is het hommeles."