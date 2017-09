Stijn kiest vrouwenjas met panterprint na discriminatie bij Zara Breda

Stijn deed na een winkelbezoek aangifte van discriminatie tegen Zara nadat hem werd verteld dat hij geen kleren mocht passen en afrekenen op de vrouwenafdeling. Toen hij er op Facebook een bericht over plaatste, reageerden mensen online massaal. Uiteindelijk heeft hij afgerekend en is weggegaan.

Too much

Donderdag loopt Stijn door Co & Co om te kijken wat er van zijn gading te vinden is. Tijdens het passen van enkele jassen krijgt Stijn continu advies van vriendinnen en de eigenaar. 'Is deze niet too much!?' 'Nee joh!'