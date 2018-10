Tot een paar dagen geleden was het ding me waarschijnlijk compleet ontgaan. Maar sinds donderdag is de wereld veranderd. Zo'n doodnormale Opel? Daar? Op die bestuurlijk gevoelige plek? Dat kan maar zo een Russische spion zijn.

BOB

Ik weet niet wat zich in de achterbak bevindt. Maar sinds de ernstige persconferentie van de MIVD heb ik er wel een beeld bij. Een wirwar van slordige snoertjes, geflankeerd door twee Albert Heijntasjes. Met, en daarin onderscheidt de hedendaagse spion zich van zijn voorgangers: een Aldi-tas met afval: lege blikjes bier en flesjes sinaasappelsap. Want tja, ook bij spionnen is er één de BOB.

Ik weet niet hoe het met u is, maar ik vind vooral dat Aldi-tasje fascinerend. Het past totaal niet bij mijn beeld van spionnen. Nou is dat behoorlijk ingekleurd door James Bond. Dat geef ik toe.

Aldi

James Bond in de Aldi. Ik kan me er geen voorstelling van maken. Laat staan dat ik hem, nadat hij lekker goedkoop bier heeft ingeslagen, kan horen vragen om een tasje van 25 cent. Zou hij dat declareren?

Een beetje een spion rijdt in mijn ogen in een Aston Martin met kekke gadgets. Om zijn pols een Rolex waarmee hij in mum van tijd alle computers ter wereld heeft gehackt . Afval in een Aldi-tasje? Natuurlijk zeult hij dat niet mee. Een spion consumeert buitenshuis. Liefst in smoking.

Die Russen hebben de hele spionage verziekt met hun lullige alledaagsheid. Al dronken ze wel Heineken, het merk waar ook James Bond op is over gegaan. Maar verder?

Kousenvoetjes

Ach, wat wil je ook in een tijd waarin de Britse premier gezellige dansjes doet bij een partijcongres en de Bredase burgemeester op kousenvoetjes BredaPhoto bezoekt? De maatschappij heeft geen stijl meer.