Stijging aantal inbraken in Baarle-Nassau

Inval bij veevoeder­be­drijf in Baar­le-Nas­sau om illegaal vermengen van afval: vier vrachtwa­gens in beslag genomen

11:41 BAARLE NASSAU - Bij een veevoederbedrijf is dinsdagochtend een politie-inval gedaan. De politie vermoedt dat het bedrijf zich niet aan de regels houdt. Het zou afvalstoffen toevoegen aan het voer en onvoldoende hygiënisch werken. Een politiewoordvoerder wil niet zeggen in welke woonplaats het bedrijf is gevestigd. Getuigen vertellen tegenover deze krant dat het om een bedrijf in Baarle-Nassau gaat.