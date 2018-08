BREDA - Burgemeesters en schooldirecteuren in West-Brabant zien in de praktijk niet dat de invloed van drugscriminelen op middelbare scholen groeit. ,,Wel moeten we daar erg alert op zijn'', zegt burgemeester Paul Depla van Breda.

De burgemeester reageert op de uitzending van Nieuwsuur afgelopen weekend. Drugsonderzoeker prof. dr. Pieter Tops zei hierin dat de invloed van drugscriminelen ook op middelbare scholen groeit. Leerlingen weten dat er op school gedeald wordt en dat er maar weinig scholen zijn waar dat niet gebeurt. Het onderzoek van Tops richtte zich alleen op synthetische drugs als amfetamine (speed) en xtc, waarin miljarden wordt verdiend.

Crimineel netwerk

Depla hierover: ,,Op elke school worden wel eens drugs gebruikt. Wie dat ontkent, steekt zijn kop in het zand. Gevaarlijk wordt het als leerlingen in een crimineel netwerk komen. Dat gebeurt gelukkig zeer beperkt.'' De burgemeester weet hoe verlokkend de term 'vakken vullen of zakken vullen' is. Toch kent hij geen op school dealende leerlingen in de stad, maar begrijpt hij dat je er alert op moet zijn.

Er is volgens hem een keihard verschil tussen een experimenterende tiener die wel eens een jointje rookt en een jongere die in een crimineel netwerk belandt. ,,Die zijn vaak wat ouder, zoals we recent in Breda nog, met grof geweld, hebben meegemaakt. De vraag is wanneer dat begint. Daarom moet je deze banden vroeg verstoren.''

Sigaretje

Hij zegt dat zijn eigen kinderen of vriendjes wel weten hoe ze aan een sigaretje moeten komen. ,,Dat voorkom je niet. Het is niet schoolgerelateerd. Het dilemma is dat ze onder de 18 jaar op straathandel zijn aangewezen.''

Volledig scherm Jongeren die rondhangen komen gemakkelijker in de verleiding drugs te gebruiken. © Foto: Thierry Schut

Hoewel in Gilze en Rijen geen middelbaar onderwijs is, weet ook burgemeester Jan Boelhouwer dat op alle schooltypen drugs worden gebruikt. ,,Dealen lijkt makkelijk geld, maar makkelijk geld bestaat niet. Als je eenmaal meedoet, zit je vast.'' Dat vertelt hij jaarlijks ook aan de hoogste groepen van de de basisscholen.

Rookverbod

Schooldirecteuren zijn alert op mogelijk gebruik van drugs, trekken verdedigingswallen op als een rookverbod, speelplaats achter het schoolgebouw en gedurende de lesdag verplicht op school blijven. Er is voorlichting en controle. Ze gaan ervan uit dat gebruik daarom vooral buiten schooluren plaatsvindt.

,,Ik kan niet bewijzen dat er niet gebruikt of gedeald wordt. Dat geldt voor elke rector'', zegt Gijs van Wijlen van het Onze Lieve Vrouwen Lyceum in Breda. De school heeft geen leerling betrapt. ,,Een keer was er een signaal en dat hebben we met de ouders besproken. Er was geen verband met de school.''

Kwetsbaar

Directeur Johan Baselmans van het Tessenderlandt College, vmbo en mavo, weet dat leerlingen tussen 12 en 16 kwetsbaar zijn, maar denkt dat synthetische drugs vooral bij oudere leerlingen past. ,,Bij alle scholen komen problemen langs van loverboys, gezinsproblemen tot drugsgebruik, maar die spelen vooral buiten school.'' Hij kent geen voorbeeld van verslaving of handel. Baselmans is het met Depla eens dat kinderen ook de kans moeten hebben te experimenteren.