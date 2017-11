Stiefopa hoor jaar cel eisen voor misbruik van kleinzoon

De toen 13-jarige jongen was op 27 juli 2014 mee geweest naar een feestje en bleef bij zijn oma en aangetrouwde opa slapen. S. zou met een slok op bij hem in bed zijn gekropen en hem hebben afgetrokken.

Ruzie

Hij werd daarbij even onderbroken toen oma binnenkwam die opa vroeg naar zijn eigen bed te komen. Toen opa weg was, appte de jongen zijn vader. Die hem kwam halen, waarbij er tussen de mannen ruzie ontstond bij de auto.

S. vertelde de rechter inderdaad even bij zijn kleinzoon te zijn gaan liggen omdat de jongen bang was in het donker, maar dat hij hem niet onzedelijk heeft aangeraakt. Zijn vrouw zou ook niets hebben gezien toen ze binnenkwam om hem te roepen.

Verschrikkelijk

Het appbericht aan zijn zoon, waarin de verdachte schreef dat hij iets verschrikkelijk ergs had gedaan onder invloed van drank, ging volgens hem over de ruzie bij de auto. Niet over het misbruik zelf, want dat was niet gebeurd. De vraag van de rechter waarom een jongen van dertien die altijd graag bij zijn grootouders kwam zo'n aanklacht zou verzinnen, kon hij niet beantwoorden.