Stichting Werk aan de Wijk niet opgeheven

Levendig Zunderts debat met bier en bitterballen

15 maart ZUNDERT - Daar stonden ze dan in een uitpuilende zaal in het Zundertse gemeentehuis. De lijsttrekkers van de zeven partijen die in Zundert meedoen aan de verkiezingen. Terwijl hun publiek luisterde -een biertje in de hand, een bitterbal in de mond- kruisten zij de degens over de meest uiteenlopende onderwerpen.