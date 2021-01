Stichting Welzijn Zundert luidt noodklok: ‘We dreigen te moeten stoppen!’

ZUNDERT - Stichting Welzijn Zundert (SWZ) is in zwaar weer terecht gekomen. Directeur Ankie de Hoon luidt de noodklok. ,,Als er niks gebeurt, is het einde verhaal.”

Eén en ander heeft alles te maken met een nieuwe manier waarop de gemeente Zundert het lokale welzijnswerk is gaan financieren.

SWZ is een kleine lokale organisatie die zich sinds 1995 inzet voor het sociale welzijn van de inwoners. Er zijn inmiddels acht betaalde krachten in dienst.

Projectsubsidies

In 2017 besliste de raad om SWZ drie jaar lang met een vast bedrag van 312.000 euro te ondersteunen. Eind 2019 besloot Zundert de werkwijze te veranderen. Geen algemene subsidies meer aan organisaties, maar geld voor specifieke, afzonderlijk taken en diensten waarmee, aldus verantwoordelijk wethouder Twan Zopfi: ,,Onze inwoners het beste worden ondersteund.”

SWZ schreef een meerjarenplan waarin taken werden gemeld waar de stichting zich mee bezig wilde houden en diende het in. Het duurde, aldus de gemeente, daarna even voor SWZ de vertaalslag had gemaakt naar aanvragen voor steun voor specifieke projecten.

Helft budget

Op 9 december kreeg SWZ te horen dat slechts een deel van de projectsubsidies was toegekend aan de Zundertse instelling. Andere taken waren aan anderen toegewezen. Aan Surplus Welzijn bijvoorbeeld. De Hoon: ,,Een grote aanbieder, waar wij, als kleine Zundertse organisatie, met relatief hoge overheadskosten, moeilijk tegen op kunnen concurreren.”

Eén en ander houdt in dat SWZ voor dit jaar nog slechts ongeveer de helft van het oorspronkelijke budget heeft overgehouden. Geld dat ook nog eens is geoormerkt, bedoeld is voor specifieke taken. ,,Voor vaste lasten als het gebouw, de administratie, computers en ondersteunende diensten en zo, is geen geld beschikbaar gesteld.”

Dreigend ontslag

De Hoon: ,,Dat betekent dat we in een onwerkbare situatie terecht zijn gekomen. We hebben taken toegekend gekregen, maar kunnen die met onze versoberde inkomsten niet afdoende uitvoeren en zitten bovendien met het probleem dat we niet meer al onze medewerkers kunnen betalen, dus wellicht mensen moeten ontslaan.” De Hoon ziet drie mogelijkheden: ,,Fuseren, aangepast doorgaan, of stoppen. Maar dan gooien we alles weg wat is opgebouwd.”

Zopfi erkent de problemen, maar brengt wel een nuancering aan. ,,De nieuwe subsidiemethode vergde een andere aanvraagmethode. We hebben onze zorgpartners destijds aangeboden te helpen bij het indienen van de aanvragen. SWZ maakte daar geen gebruik van.” Of het daardoor komt is onduidelijk, maar SWZ liet na om de vaste lasten door te berekenen in de subsidie-aanvragen.

Beoordeling aanvragen

Dat de stichting minder geld krijgt, is trouwens het gevolg van een nauwkeurige beoordeling van alle aanvragen. Zopfi: ,,Daarbij is gekeken wie in onze ogen een bepaalde dienst het meest optimaal kan uitvoeren, zodat de inwoners er het meeste baat bij hebben.” Dat bleek niet altijd SWZ te zijn.

SWZ heeft inmiddels een noodbrief gestuurd naar de politieke partijen in Zundert. Een reactie is er nog niet.