Stichting Vak G zamelt geld in voor uitvaart oud-NAC-speler Frans de Ley (57): ‘Ook hij verdient een mooi en waardig afscheid’

BREDA - Woensdag werden veel NAC-liefhebbers overdonderd door het trieste nieuws dat oud-speler Frans de Ley op 57-jarige is overleden. Al snel bleek dat de oud-speler niet verzekerd was, en dat er dus ook geen geld was voor een begrafenis. Stichting Vak G schoot direct te hulp met een crowdfunding: ,,Want ook Frans verdient een mooi en waardig afscheid.”

Eén van de kartrekkers van de inzamelingsactie is Jaimy, supporter van NAC die, logischerwijs, deel uitmaakt van Vak G. ,,Frans was een goede vriend van mijn vader. En we willen dan ook dat hij echt een mooi afscheid krijgt. Dat proberen we op deze manier alsnog op touw te zetten."

De Ley bleek niet verzekerd te zijn, ook zijn familie deed in eerste instantie afstand van een eventuele dienst. ,,Normaliter krijg je, zonder verzekering, een eenzame begrafenis. Maar dat kunnen we als NAC-supporters niet laten gebeuren. Frans was namelijk een échte Bredanaar, bekend bij iedereen. Daarom hebben we deze week contact opgenomen met de gemeente om te kijken wat mogelijk is met betrekking tot zijn begrafenis. Maandag horen we daar gelukkig meer over", aldus Jaimy.

Volgens de NAC-supporter hebben de kinderen van Frans alsnog besloten om afscheid te nemen van hun vader. ,,De familie was ook echt ontdaan van het feit dat wij deze inzamelingsactie op hebben gezet. Want hoe je het ook wendt of keert, de kosten voor zo'n dienst lopen in de duizenden euro's. En dat geld was er simpelweg niet.”

Bijdragen aan de dienst of koffietafel

De teller van de inzamelingsactie staat inmiddels op 1500 euro. Een bepaald streefbedrag heeft de stichting niet. ,,Alles wat binnenkomt is mooi meegenomen, al geeft iemand maar één euro. Zo kunnen we toch bijdragen aan de dienst, of aan de koffietafel.”

Stichting Vak G zet zich, met de supporters uit hetzelfde genoemde vak, al jaren in voor bepaalde acties, supporters en spelers. ,,Nu is het de beurt om ons in te zetten voor Frans. Hopelijk kunnen we de dienst dan ook bezoeken. En mocht dat niet zo zijn, dan heeft hij hopelijk mede dankzij onze hulp alsnog een mooie begrafenis. Want Frans verdient niets minder dan een waardig en mooi afscheid.”

Over Frans de Ley

Ras-Bredanaar Frans de Ley debuteerde én scoorde op 2 november 1986: Eindhoven - NAC 2-2. Zijn beste wedstrijd speelde hij aan de Beatrixstraat, NAC - N.E.C eindigde in 2-2: beide treffers kwamen van zijn voet. In totaal speelde de Bredanaar 27 keer voor NAC en maakte hij 6 goals. Frans de Ley overleed woensdag. Hij werd slechts 57 jaar oud.

