Stichting Tools To Work blijft optimistisch: ‘We willen niet dat 35-jarig bestaan ons afscheidsfeestje wordt’

in liefdevolle herinnering Campingman Roger Zandbergen (1967-2021) had nog grootse plannen voor zijn bedrijf

ZUNDERT - Voor Roger Zandbergen was camping De Laarse Heide in Zundert zijn ‘gezin’. Hij was er altijd voor iedereen, maar het meest voor de kinderen. En dan was er zijn grote liefde voor paarden. Hij had nog zoveel plannen, maar overleed plots.

2 maart