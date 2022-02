Stichting Kielegat breidt carnavalsprogramma uit: ‘Iedereen schiet in een positieve modus’

Dinsdagavond keken Verhoef en de rest van het bestuur samen naar de persconferentie van Kuipers en gingen meteen daarna in conclaaf. ,,Door snel te schakelen hopen we - in overleg met de gemeente - in ieder geval drie extra dingen te kunnen doen: alsnog het Stuiterbal organiseren en zowel de sleuteloverdracht als het afscheid van prins Arie live presenteren op een locatie waar 500 mensen in kunnen. Wat het afscheid op dinsdag betreft, acht ik de kans groot dat we dit in de Prinsenbar Publieke Werken gaan doen.”