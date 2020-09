Stichting Emmaus Breda opent speciale kerstwinkel in september

Toen de pepernoten net in de winkels lagen, begonnen de 40 vrijwilligers van de stichting met het inrichten van de winkel. Jozef is één van de vrijwilligers. Hij vertelt trots over de winkel terwijl hij nog de laatste hand legt aan de opstelling. “Eigenlijk ben ik er nooit klaar mee. We zijn zeker twee maanden bezig geweest en elke keer zie je weer iets dat net anders moet staan.”

Alle artikelen in de winkel zijn gedoneerd. Doordat er veel verschillende spullen zijn binnengekomen kan niet alles in één keer in de winkel staan. “We proberen om over een langere periode een gevarieerd aanbod te bieden. Anders zou het betekenen dat er aan het eind alleen nog maar rommel tussen staat. Over een paar weken kan de winkel er dus totaal anders uitzien.”

‘Seizoenswinkel’

Jozef vertelt dat reserveren niet mogelijk is doordat er vaak geen voorraad van hetzelfde artikel is. “Er zijn al mensen geweest die even binnen wilden kijken of die vroegen of ze al iets konden reserveren. Daar doen we niet aan. We willen iedereen een gelijke kans geven.” Hij heeft zijn zin net uitgesproken als er telefoon voor hem is. Of iemand al iets kon reserveren.

De kerstwinkel aan de Veilingkade is elke vrijdag open van 10.00 tot 17.00. Wat er na de kerstmaand met de winkel gebeurt, is nog niet bekend. De optie om door te gaan met een kerstwinkel houden ze open. “Vaak krijgen we na de kerstmaand veel spullen doordat mensen zijn gaan opruimen. Zo krijgen we een nieuwe voorraad. Of wie weet maken we er een seizoenswinkel van.”