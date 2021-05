Stevige impuls voor groenopleidingen Curio: 1,1 miljoen euro subsidie voor komende vier jaar

Dorpsbewo­ners over oude kerkhof Bavel: ‘Levend monument mag niet verdwijnen’

23 mei BAVEL - Een paar oude, houten kruizen liggen op de grond. Afgebroken. En de verweerde, ijzeren toegangspoort is op slot. Het oude kerkhof in het hart van Bavel kan wel wat liefde gebruiken, vindt een aantal dorpsbewoners. ,,Dit is een prachtige plek, een levend monument dat bij Bavel hoort. Dat mag niet verdwijnen.”