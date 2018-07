Stevige celstraf voor beroven casinobezoeker Breda

Op videobeelden in het casino van Pierre de Jonge aan de Havermarkt in Breda - laat op de avond van 10 juli 2017 - is te zien dat de jongeman het slachtoffer bespiedt als deze aan een roulettetafel vlakbij 2.000 euro speelwinst krijgt uitbetaald. De fortuinlijke gokker verlaat kort daarna, omstreeks 23.30 uur, het casino en loopt naar huis. De jongen gaat dan ook meteen weg.

Volgens de rechtbank is hij het die even later de 61-jarige casinobezoeker aanspreekt in de Ruwaardstraat. Als de man zijn geld niet wil afgeven, wordt hij bedreigd met een stanleymes. Het slachtoffer raakt gewond aan zijn gezicht, valt na meerdere vuistslagen op de grond en wordt getrapt. De straatrover rent weg met de portemonnee. Daarin zit in totaal 2.700 euro.

De overvaller draagt een capuchon, maar de beroofde Bredanaar herkent hem de volgende dag onmiddellijk op beelden in het casino. Bovendien had de overvaller tijdens de mishandeling gezegd dat hij wist dat het slachtoffer in het casino winst had gemaakt.

De dader wordt op 17 juli aangehouden. In zijn slaapkamer treft de politie een flink geldbedrag aan in biljetten van 50 euro, de coupures waarin ook de gokwinst aan het slachtoffer was uitbetaald.