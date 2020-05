Steunfonds in Zundert voor gedupeerden coronacrisis

Bewoners wijk Zandberg in protest­mars naar stadhuis om betaald parkeren tegen te houden

19:00 BREDA - Bewoners in de wijk Zandberg in Breda-Zuid trekken donderdag 28 mei om 18.45 uur in een protestmars richting het stadhuis op de Grote Markt om het betaald parkeren in hun wijk tegen te houden. Ze roepen mede-wijkbewoners op mee te lopen.