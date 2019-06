Steun voor topsporthal mét atletiekbaan

Het complex - dat de werktitel Talentencentrum draagt - moet verrijzen op het terrein van het Vitalis-college aan de Terheijdenseweg. De investering bedraagt ruim 24 miljoen euro: 18 miljoen voor de hal en 6 miljoen voor de atletiekvoorziening. In een later stadium moet de raad hier wel nog definitief mee instemmen.

Drie zaaldelen

Er wordt uitgegaan van een sporthal van 32 bij 48 meter, te verdelen in drie zaaldelen met een vrije hoogte van 9 meter. De indoor-atletiekvoorziening (met zesbaans sprintbaan) komt daarnaast en is 90 meter lang en 12 tot 25 meter breed. In het complex komen verder vergaderzalen, leslokalen, horeca, kantoren, was- en kleedruimten en een krachthonk. Ook is er tribuneruimte voor in totaal 400 mensen.