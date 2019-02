Steun voor noodlijdend Baronie: sympathisanten starten crowdfundingsactie

video Woning uitgebrand in Breda, bewoonster hoort knallen en weet op tijd te ontkomen

8:59 BREDA - Een woning in de Van de Spiegelstraat in Breda is in de nacht van zaterdag op zondag volledig uitgebrand. De bewoonster wist op tijd aan het vuur te ontkomen. Zij is later voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. De buren aan weerszijden moesten tijdelijk hun huis verlaten.