Steun in Bredase politiek voor pilot met legale wietteelt

Bij de gemeenteraadsvergadering donderdag dienden GroenLinks, VVD, D66, SP, PvdA en Breda'97 een motie in waarin ze hun steun uitspreken aan burgemeester Paul Depla, die Breda naar aanleiding van het nieuwe regeerakkoord aanmeldde voor zo'n pilot. De zes partijen hebben op zich al een meerderheid, maar kregen daarnaast steun van Trots/OPA en BOB.

Overheidswiet

Het nieuwe kabinet gaat toestaan dat in een aantal gemeenten legale wiet wordt verspreid. De overheidswiet wordt landelijk geteeld en verspreid onder zes tot tien gemeenten. Het is een proef om te kijken of met legale teelt de criminaliteit afneemt en de wiet minder schadelijke stoffen kan bevatten.

Burgemeester Depla (PvdA) is uitermate positief over de proef en heeft Breda al direct aangeboden voor deelname. ,,In combinatie met een ondermijningsfonds kan de georganiseerde drugscriminaliteit nu echt een slag worden toegebracht. Dit zijn heel belangrijke stappen,'' aldus Depla eerder deze week.

Ondersteuning

In de raadsvergadering donderdag zei Depla de motie te zien als ondersteuning voor het beleid dat hij al langer voorstaat. Eerder schreven de burgemeesters van een aantal gemeenten, waaronder Breda, al een manifest waarin ze pleitten voor legale teelt.

"Het is belangrijk dat we met de gemeenten die het manifest ondertekend hebben nu ook samen blijven optrekken," aldus Depla. Ook wil hij rondom het thema nauw samen blijven werken met de ander steden in Brabant. Depla zei dat het wel belangrijk is dat duidelijk is welke voorwaarden aan de pilot worden gekoppeld.

Mislukken