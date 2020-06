Sterrenrestaurants kunnen wel wat met dertig gasten: ‘De reserveringen stromen weer binnen’

poll Oplaten van ballonnen in steeds meer Brabantse gemeenten verboden

16:04 Brabant heeft er het afgelopen jaar dertien gemeenten bij gekregen waar het oplaten van ballonnen is verboden. Daarmee komt het aantal Brabantse gemeenten dat het verbiedt in totaal op 21, terwijl dit er in 2019 nog maar acht waren. In nog eens zeventien Brabantse gemeenten wordt het oplaten van ballonnen ontmoedigd.