Stemmig eerbetoon in Grote Kerk aan overledenen

BREDA - Op verschillende graven in de Bredase Grote Kerk zijn dinsdag bloemen gelegd. Het was 2 november. Allerzielen. ,,Met de bloemen eren we onze oud-leden en weldoeners van lang geleden", zegt Martin Rasenberg.

Rasenberg is van het Gilde van het Heilige Sacrament van Niervaert. Een Bredase vereniging die al in 1463 werd opgericht. Destijds had veertien jaar eerder Jan IV van Nassau de heilige hostie vanuit Niervaert, bij Klundert, naar Breda gehaald.

Grote Kerk

Het Gilde, dat tot 1590 actief bleef en, na eeuwen van een sluimerend bestaan, in 2003 nieuw leven werd ingeblazen, kende veel vooraanstaande leden en weldoeners. Een aantal van hen werd na hun dood begraven in de Grote Kerk.

Het zijn stuk voor stuk mensen, aan wie het Gilde veel te danken heeft. ,,Die wij daarom blijven eren", zegt Rasenberg. En zo wordt sinds een paar jaar elke tweede november een plechtige ronde gemaakt. Worden bloemen gelegd bij de Nassaus die zich inspanden voor het Heilige Sacrament: Jan IV en zijn vrouw Maria van Loon, Hendrik III en René van Chalon. ,,En wordt stilgestaan bij al die andere graven van oud-leden en weldoeners.”

Die graven zijn trouwens geruimd. ,,De beenderen zijn in één gezamenlijke plek in de Grote Kerk samengebracht", zegt Rasenberg. Vandaar: ,,Dat we ook daar bloemen hebben gelegd.”

Herdenkingsmonument

Er vlakbij werd in de Grote Kerk precies een jaar geleden tijdens Allerzielen een permanente plek ingericht waar mensen hun dierbare overledenen kunnen herdenken. Een initiatief dat duidelijk in een behoefte voorziet, vertelt directeur Marieke Wiegel van de Grote Kerk.

Dagelijks druppelen mensen binnen die een kaarsje aansteken, een portret neerzetten, een stoel pakken om even een paar minuten in gedachten contact te zoeken met degene van wie afscheid is genomen. ,,Het is fijn te merken dat mensen de weg hebben weten te vinden naar het monument.”

Dat Allerzielen leeft, de behoefte om te gedenken net iets groter maakt, merkten ze in de Grote Kerk. ,,Er worden meer kaarsjes gekocht dan op andere dagen.”