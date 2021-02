Stemmen in het coronatijdperk mag wat kosten: kuchschermen, mondkapjes en ‘drive thru'-stemhokjes

seksueel geweld Verkracht? Een luisterend oor nodig? Binnen één uur is er hulp: ‘Pas belde nog een hoogbejaar­de vrouw’

10 februari DEN BOSCH - 0800 0188. Acht cijfertjes zijn het maar. Toets ze in en binnen één uur is er hulp voor slachtoffers in het Centrum Seksueel Geweld. 24 uur per dag, zeven dagen per week. Maar er is óók een luisterend voor wie nu pas durft te praten. ,,Pas belde er een hoogbejaarde mevrouw die voor het eerst in haar leven vertelde dat ze ooit misbruikt was.”