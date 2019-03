Stemmen en daarna een pintje pakken? Vergeet het maar

Nou vergeet het maar. ,,Dat was misschien ooit zo‘’, lacht kroegbazin Marjan. ,,Maar tegenwoordig is het een flitsbezoek aan het stembureau. Komen en weer weg. Niks café.’’ Marjan kan het weten. Bij het Veehandelshuis, het ruim een eeuw oude café annex zaal aan de Groenstraat in Prinsenbeek is ook een stembureau gevestigd. In het zaaltje achterin. Ingang buitenom.

Daar is het een komen en gaan van stemgerechtigden, maar in het café blijft het leeg. Niet in de laatste plaats omdat de deur van de kroeg op slot zit. ,,Maar ook als we open waren geweest, had dat echt niet tot extra bezoek geleid’’, weet Marjan die samen met zus Jenny het Veehandelshuis jaren geleden van haar ouders overnam. Echtgenoot Erik knikt. ,,Die nostalgie die jij er bij denkt, is er echt niet meer. Mensen komen hun stem uitbrengen en dat is het gewoon.’’