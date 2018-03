'Stembureauveteraan' Henk: al voor de 26e keer betrokken bij de Bredase verkiezingen

BREDA - Hoe het er tijdens de verkiezingen aan toe gaat? De 66-jarige Henk Haarhuis weet het als geen ander. Vandaag is hij de voorzitter van het stembureau bij TVC: al voor de zesentwintigste keer zet hij zich in als vrijwilliger bij de verkiezingen.

En ook na al die jaren barst hij nog van enthousiasme: ,,Ik meen uit het diepst van mijn hart dat ik het belangrijk vind dat we hier een democratie hebben”, vertelt Haarhuis. ,,Kijk bijvoorbeeld naar andere landen, waar totalitaire regimes zijn. Wat ben ik dan blij dat we in een land wonen waar we vrij kunnen kiezen.”

En wat is er dan leuker dan dat proces van dichtbij mee te maken? ,,Stemmen, dat is de kern. Het begint allemaal in het stembureau”, zegt hij. ,,Ik wil meedoen, ervoor zorgen dat het proces op een objectieve en zuivere manier verloopt”. Bovendien: ,,Het is altijd weer een worsteling om stembureauleden te vinden.”

Zingen

Volledig scherm Henk Haarhuis (l) en voormalig wethouder Selçuk Akinci in maart 2006. Foto: Johan van Gurp © Johan van Gurp In al die jaren maak je het een en ander mee. Zo mag iedereen overal in de gemeente zijn of haar stem uitbrengen. Voorheen kregen kiezers te horen waar ze naar toe moesten: stembureaus kregen op hun beurt een register waarop de kiezers vermeld stonden. ,,Op een stil moment keken we dan of er iemand jarig was en zongen we ‘Lang zal die leven’ als de jarige kwam stemmen.” Ook de stemmachine maakte hij mee (‘Dat die niet meer gebruikt wordt is te ridicuul voor woorden’).

Laagste opkomstpercentage in 2014

Haarhuis vertelt vol passie over het stemproces. Maar bij TVC, ‘zijn’ stembureau van vandaag, lijkt dat enthousiasme voor de stembusgang een stuk minder groot. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 had TVC het laagste opkomstpercentage van alle stembureaus, met 15,8 procent. ‘Zorgelijk’, vindt Haarhuis: ,,Ik denk dat we niet meer in staat zijn de mensen in Tuinzigt te bereiken, duidelijk te maken hoe ongelofelijk belangrijk het is te stemmen in een vrije democratie.” Hij benadrukt daarom: ,,Maakt niet uit wat je gaat stemmen: breng die stem uit.”

Voorkeursstemmen

Ondertussen is Haarhuis zelf ook verkiesbaar. Op de kieslijst van de PvdA én vrijwilliger bij een stembureau, bijt dat elkaar niet? ,,Hier ben ik neutraal”, zegt Haarhuis. Geen stemadviezen voor mensen het hokje in gaan? ,,Nooit. Eén. Woord. Het is een eer de zuiverheid van het proces mee te helpen bewaken.” Daarnaast: ,,Er zijn vier mensen die naar een formulier kijken voor de stem definitief is geteld.”