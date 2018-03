Stembureau hogeschool Avans in Breda: studenten lopen niet echt warm

,,Het loopt tot nu toe redelijk”, reageert Jos Gevers vanmiddag, een van de mensen van het stembureau. ,,We zien altijd wel dat vooral het eerste half uur druk is, daarna valt de opkomst tegen. Het nadeel is dat alleen studenten die in de gemeente Breda ingeschreven staan hier kunnen stemmen. Sommigen doen dat ook wel, ik denk vooral vanwege het gemak.”

Referendum

Een van die studenten is Anhar Al Zuhairy, hij komt eigenlijk niet voor de gemeenteraadsverkiezingen, zo vertelt hij. ,,Ik kom vooral om voor het referendum te stemmen, de gemeenteraad doe ik er wel bij omdat ik nu toch hier ben maar daar heb ik weinig vertrouwen in. Ze toen toch waar ze zelf zin in hebben. Ik hoor in de aanloop naar de verkiezingen altijd heel veel mooie woorden waar vervolgens niks van terecht komt.'' Hij is wel blij dat het mogelijk is om op school te stemmen. ,,Dit is perfect, veel gemakkelijker zo. Als dit niet kon was ik helemaal niet gaan stemmen.''

Verdiepen

Ook Joppe Kuper loopt niet echt warm voor de gemeenteraadsverkiezingen. ,,Ik heb stemrecht, dus dan vind ik dat ik er ook gebruik van moet maken. Maar eerlijk gezegd interesseert mij de gemeenteraad niet echt. Ik had ook geen zin om me er goed in te verdiepen.'' Toch is hij geen uitzondering, zo zegt hij. ,,Ik zie in mijn vriendengroep en hier op school veel jongeren die niet gaan stemmen, ze vinden het niet interessant genoeg denk ik.'' Hij vindt het wel goed dat er een mogelijkheid is op school te stemmen. ,,Misschien dat dit sommige jongeren toch nog over de streep trekt om wel te gaan stemmen.”

Iedere stem telt

Toch zijn er ook studenten die de gemeenteraad wel belangrijk vinden, één daarvan is Bente Tiggelman. ,,Ik vind het belangrijk om mijn mening te geven, ook bij de gemeenteraadsverkiezingen, daarom breng ik mijn stem uit. Iedere stem telt, dus ook die van mij.'' Dat het op school kan is voor haar een fijne bijkomstigheid. ,,Het maakt het wel gemakkelijker maar anders had ik ook gestemd hoor'', verzekert ze.