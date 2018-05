Stelling houden tijdens Stedelijke Debatwedstrijd: vóór of tegen de snackmuur als nationaal erfgoed

Hartje BredaBREDA - De snackmuur: nationaal erfgoed of niet? Moeten er bindende referenda op scholen ingevoerd worden? Is een levenslange gevangenisstraf inhumaan? En moet er een verbod op ontgroeningen bij studentenverenigingen komen? Tijdens de negende editie van de Stedelijke Debatwedstrijd op het OLV worden grote en kleine onderwerpen moeiteloos afgewisseld.

,,Wij willen inspraak in de beslissingen van de school. Wij hebben een ijskoude directrice, zij staat niet open voor onze ideeën. Ze doet waar ze zelf zin in heeft en duldt geen tegenspraak. Dat vinden wij dus niet democratisch.” Markenhage 1 wil daarom graag referenda op scholen. ,,Een referendum zorgt er juist voor dat er een dictatuur ontstaat. Dat scholieren die het niet eens echt boeit ineens macht krijgen”, werpt Nassau 1 tegen. Ieder debatteam krijgt vooraf een ‘voor’ of ‘tegen’ in de schoenen geschoven en dienen deze stellingen hartstochtelijk te verdedigen. Demissionair wethouder Miriam Haagh trapte het evenement af met de woorden: ,,Het is van belang dat je je bij een debat inleeft in de ander. Dat je goed luistert. Dat je niet alleen jouw ding zegt. Debatteren is, kortom, niet alleen zenden, maar ook luisteren en vragen kunnen stellen.”

Jurylid Christine de Moor (raadslid van het CDA in Breda) is na afloop van het referendumdebat onverbiddelijk: Nassau 1 had gerust een stuk meer en betere argumenten kunnen gebruiken. Een dergelijk debat zou immers dichtbij de leerlingen moeten liggen. Dit onderwerp is geen ver-van-mijn-bed-show, zoals de levenslange gevangenisstraf. En ook geen ietwat ridicuul onderwerp als de snackmuur als nationaal erfgoed.

Snackmuur

Maar de verdediging van dat onderwerp gaat Nassau 2 wel goed af. Ze vinden dit een typisch Nederlandse gewoonte. Het is leuk, het trekt toeristen aan en omdat Nederland ongeveer het laatste land is met deze traditie, moet je het júist koesteren. ,,Wij Nederlanders zijn heel punctueel, willen helemaal niet wachten. Dan is het toch ideaal dat je snel iets uit de muur kan trekken als je op weg bent naar je trein?”

Het Stedelijk 2 is juist tégen. Nationaal erfgoed; is de snackmuur vergelijkbaar met ander nationaal erfgoed, zoals de molens van Kinderdijk? ,,Om het nationaal erfgoed te maken moet er bakken geld naar een snackmuur. Dat is toch ridicuul!” Zij wijzen op het ongezonde karakter. Op het toenemende gewicht van de mens. ,,En dan moet de overheid -de overheid!- dit financieren? Dat kán toch niet!”

Debuut