Stelling | Goed om bij de nationale dodenherdenking ook aandacht te geven aan de oorlog in Oekraïne

Her en der bij dodenherdenkingen zal ook aandacht besteed worden aan de oorlog in Oekraïne. In Hoogerheide speelt de harmonie het Oekraïense volkslied. En ook in de dorpen van de gemeente Rucphen is volop aandacht voor de Russische inval. In Sprundel worden de ervaringen van Oekraïense vluchtelingen gedeeld en zijn wellicht enkele van hen woensdagavond aanwezig bij de plechtigheid. Op veel andere plaatsen wordt in de toespraken uitgebreid stilgestaan bij de oorlog.