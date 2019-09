‘Stel je voor: je staat in je nachthemd op straat en je bent alles kwijt’

Welke brand hem het meest is bijgebleven? Sander van Donge (48) moet het antwoord schuldig blijven. Hij heeft de afgelopen 22 jaar al zeshonderd branden meegemaakt.



Van Donge is coördinator bij Salvage, een landelijke stichting die namens brandverzekeraars de eerste hulp biedt aan getroffenen. ,,Een brand waarbij iemand om het leven komt, heeft de meeste impact op me. Ouders die een kind verliezen. Dat is extreem om mee te maken.”



Het is de brandweer die Salvage oproept. Van Donge, die in Strijen woont, is vooral actief in West-Brabant, Zeeland en een stukje Zuid-Holland. Zijn opdracht is aandacht en advies geven aan gedupeerden.



Hij neemt ook maatregelen om te voorkomen dat de schade groter wordt, bijvoorbeeld door een bedrijf in te schakelen dat het getroffen pand dichttimmert of bluswater wegzuigt. Indien nodig zoekt hij een slaapplek voor de nacht. Salvage is er voor de eerste uren, daarna neemt de verzekeringsmaatschappij de zaak over.



Het gros van de slachtoffers is blij met zijn komst. ,,Je bent er op hun kwetsbaarste moment. Stel je voor: je staat in je nachthemd op straat en bent vrijwel alles kwijt.” Soms krijgt hij te maken met agressie. ,,Dan helpt het dat ik veel ervaring heb. Ik kan de rust bewaren.”