Steigerdoek in brand gestoken bij flat in Breda

Terrorise­ren van vriendin (17) komt Bredanaar (30) op celstraf te staan, maar ze wil wél met hem verder

14:37 BREDA - De rechtbank rekent het een 30-jarige Bredanaar zwaar aan dat hij zijn 17-jarige vriendin bewust heeft geterroriseerd en haar een nacht van haar vrijheid heeft beroofd. Dat hij haar voor haar eigen veiligheid opsloot, is ongeloofwaardig: ,,Dan had ze niet in paniek appjes naar haar moeder gestuurd en zichzelf opgesloten in de badkamer”, aldus de rechters.