Steentjes zoeken in Klein-Zundert? 'Kei-tof!’

KLEIN-ZUNDERT - Het idee kwam van juf Anouk. Thuis in Geertruidenberg had ze gezien hoe kinderen superenthousiast buiten op zoek gingen naar verstopte, beschilderde steentjes. ,,Keileuk”, vond ze. ,,Laten we dat ook in Klein-Zundert doen.”

En zo schoven de vijf kleuterjuffen van de St. Antoniusschool zo’n anderhalve week geleden aan hun tafels thuis. Pakten kwasten en stiften, zochten op opritten, in tuinen en elders naar kiezels en begonnen die te versieren. Om ze wat later, keurig twee aan twee, te verstoppen in Klein-Zundert.

Schot in de roos

Een schot in de roos, bleek al rap. Juf Marleen: ,,Binnen de kortste keren plaatsen kinderen foto’s op Facebook van steentjes die ze hadden gevonden. We hebben ze toen uitgedaagd, vroegen de kinderen om zelf ook steentjes te versieren, die op hun beurt te verstoppen.” Slim: ,,Want anders blijven we aan het schilderen”, lacht juf Marleen.

Inmiddels is hun actie ‘Kei-tof Zundert’ uitgegroeid tot een ware rage. Talloze kinderen versieren steentjes, verstoppen ze of zijn ze juist fanatiek aan het zoeken. Alleen, maar vaak ook samen. De juffen vinden het fijn. ,,Zo zien ze elkaar weer, zijn ondanks corona weer lekker buiten.”

Stiekem leren

Bovendien: ,,Leren ze stiekem ook best veel. Er staan letters op sommige steentjes die ze zo spelenderwijs ontdekken. Het schilderen is goed voor de motoriek en ook creatief zijn ze goed bezig.” Maar bovenal: ,,Is het gewoon heel erg leuk om te doen. In Klein-Zundert, maar langzaam ook daarbuiten.” Steeds meer kinderen doen mee. En dat is: ,,Kei-tof.”

Volledig scherm De juffen van de Sint Antoniusschool in Klein-Zundert laten hun versierde steentjes zien © St. Antoniusschool