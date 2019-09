Steekpartij Westerpark Breda: man verdacht van pogingen tot doodslag

BREDA - De 30-jarige man die is opgepakt voor de steekpartij van zondagavond in een park in Breda, wordt verdacht van twee pogingen tot doodslag en een poging tot zware mishandeling.

Dat meldt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De inwoner van Breda is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Nog twee weken cel

Hij moet nog zeker twee weken in de cel blijven. De OM-woordvoerder zegt geen nadere mededelingen te kunnen doen. ,,Het onderzoekt loopt.”