Steekpartij Breda: opnieuw misdrijf van J.B. onder toezicht reclassering

BREDA - De 25-jarige J.B., verdacht van het neersteken van een 31-jarige vrouw afgelopen woensdag in Breda, stond onder streng toezicht van Reclassering. Ook had hij een enkelband om. Het is de tweede maal dat B. een misdrijf pleegt terwijl hij onder toezicht staat van reclassering.

Sjef van Gennip, algemeen directeur van Reclassering Nederland, benadrukt dat er ‘zeer intensief’ contact was met de verdachte, de moeder, het Veiligheidshuis en de wijkagent om recidive te voorkomen.

J.B was nog maar net op vrije voeten. Hij was in 2012 veroordeeld tot een maximale straf van zes jaar met jeugd-tbs voor twee verkrachtingen en een beroving in Breda. Ten tijde van deze verkrachtingen stond hij onder toezicht van de jeugdreclassering.

Angstaanjagend

De rechter benadrukte in 2012 in het vonnis, dat er een ‘passend nazorgtraject’ moest komen voor de pleger van deze ‘angstaanjagende en gewelddadige verkrachtingen’; jeugd-tbs was niet afdoende. Van Gennip: ,,Voor een delinquent die zo lang in een jeugdinrichting heeft gezeten zijn er twee zaken belangrijk: het leven op de rails krijgen en voorkomen dat iemand in de fout gaat. Dat laatste is hier niet gelukt.”

Opmerkelijk is dat J.B. in zijn voormalige wijk Tuinzigt verbleef, de buurt waar een van zijn verkrachtingsslachtoffers vandaan komt: ,,We proberen te voorkomen dat iemand weer in de buurt van het slachtoffer gaat wonen”, zegt Van Gennip. Reclassering was dan ook bezig met een nieuwe plek voor J.B.. ,,Niet in die buurt”, benadrukt Van Gennip. ,, Maar zolang we geen plek voor hem gevonden hadden, mocht hij bij zijn moeder in Tuinzigt verblijven.”

Hoe kon dit?

De vraag die iedereen bezighoudt na de steekpartij is: hoe kon het gebeuren dat B. onder toezicht opnieuw een ernstig misdrijf kon plegen? ,,De vraag daarin is ook: waarom gaan mensen opnieuw in de fout”, zegt Van Gennip. ,,Het is noodlottig. De ene keer lukt het wel, de andere keer gaat het helaas fout als iemand wordt teruggeplaatst in de samenleving. Dit zijn complexe zaken. Je kunt nooit iemand 24 uur per dag onder toezicht stellen”, zegt Van Gennip. ,,We moeten ermee leren leven dat we niet in een honderd procent veilige samenleving verkeren.”

Om J.B. bij zijn eerdere slachtoffers vandaan te houden had hij de afgelopen maanden een enkelband en een contactverbod. Van Gennip: ,Voor zover bekend heeft hij die regel niet overschreden.”

Niets uitsluiten

Burgemeester Paul Depla van Breda zegt begrip te hebben voor de vragen die leven nu B. opnieuw van een ernstig­­ misdrijf wordt verdacht: ,,Wat is er na zijn vrijlating precies gebeurd? Wie heeft hierin de verantwoordelijkheid? Dat wil ik ook weten.’’

Hij heeft het Veiligheidshuis gesommeerd volgende week met antwoorden te komen. ,,We zijn deze zaak momenteel volledig aan het uitzoeken. Als uit de antwoorden blijkt dat we de procedures moeten aanpassen, dan doen we dat.’’

Depla benadrukt evenals Van Gennip dat zelfs wanneer de instanties de verdachte goed in de gaten hadden, het mis kan gaan. ,,Je kunt niets uitsluiten.’’