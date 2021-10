Steekincident in daklozenopvang Breda: twee gewonden

Man opgepakt voor poging tot doodslag na rammen politieau­to in Rijsbergen

25 oktober RIJSBERGEN - Een 29-jarige man uit Zundert is maandagochtend opgepakt nadat hij een politievoertuig ramde tijdens een achtervolging in Rijsbergen, meldt de politie. Een agent deed aangifte: hij had hoofdpijn en last van zijn nek en kaak. De automobilist, die bekend staat als veelpleger, wordt verdacht van poging tot doodslag.