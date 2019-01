Steekincident in Breda: bebloede messen gevonden, twee verdachten aangehouden

updateBREDA - Op de Tramsingel in Breda heeft in de nacht van maandag op dinsdag een steekpartij plaatsgevonden. Daarbij is een persoon gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft twee personen aangehouden op verdenking van poging doodslag.

Het is onduidelijk wat er gebeurd is. Er is een slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht, zijn identiteit is onbekend.

De politie heeft naast de aanhouding van de twee verdachten enkele bebloede messen die in een woning lagen in beslag genomen. Het is nog niet duidelijk of deze wapens zijn gebruikt bij het steekincident.

Het is onbekend of het incident op straat of in een woning heeft plaatsgevonden.