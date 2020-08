Steeds moeilijker voor ambulances in West-Brabant om op tijd te zijn door personeelstekort en corona

Als jong meisje in een jappenkamp: ‘We leden honger, maar als kind was het er ook best gezellig’

14 augustus CHAAM - Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze hun eigen terdoodveroordeling in huis hebben hangen. Gonne Doorman-Van den Wall Bake, die in de Tweede Wereldoorlog in het Japanse interneringskamp Tjideng vast zat, lange tijd wel. ,,Maar tot uitvoering op die 27e augustus is het niet gekomen. Wij zijn gered door de atoombom.”