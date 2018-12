Steeds minder leerlingen in West-Brabant zitten thuis verstoken van onderwijs

BREDA - Het aantal leerlingen in West-Brabant dat thuis zit in afwachting van passend onderwijs of zorg, neemt in rap tempo af. Vorig schooljaar telde de regio 116 zogenoemde thuiszitters, tegenover 148 in het schooljaar 2016/2017.

Het duurt wel even voordat die leerlingen weer terug naar school gaan; het overgrote deel (78) zit langer dan drie maanden thuis. En dat aantal moet snel terug naar nul. De regio West-Brabant heeft de ambitie om in 2020 geen enkel kind langer dan drie maanden van onderwijs te onthouden.

Dat blijkt uit het jaarverslag 2017/2018 van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL) West-Brabant. Daarin werken achttien gemeenten in de regio samen om schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten onder jongeren van 5 tot 23 jaar tegen te gaan.

Voornaamste redenen van het thuis zitten zijn de wachtlijsten na een verwijzing naar het speciaal onderwijs of een hulpverleningstraject. In de meeste gevallen is het thuiszitten binnen het schooljaar opgelost.

Tussenprogramma

,,Of we uiteindelijk de nul halen”, vraagt voorzitter van de RBL Marianne de Bie zich hardop af. ,,Dat weet ik niet, maar we doen er onze stinkende best voor.” Leerplichtambtenaren grijpen steeds vaker op tijd in, zodat leerlingen niet meer dan die drie gestelde maanden thuis hoeven te zitten. ,,We proberen voor iedere leerling afzonderlijk maatwerk te leveren. We kunnen nog winst boeken, bijvoorbeeld door ze een tussenprogramma te bieden voordat ze terug het onderwijs in gaan.”

Quote Of we uiteinde­lijk de nul halen weet ik niet, maar we doen ons stinkende best Marianne de Bie

Breda liet afgelopen jaar de grootste daling zien. Waar in 2016/2017 nog 42 leerlingen op een moment thuis zaten, waren dat er een schooljaar later nog maar 20. Dat zijn er evenveel als in Etten-Leur en Roosendaal.

Schoolverlaters

Het aantal leerlingen in Breda dat voortijdig school verlaat neemt voor het eerst in jaren juist weer toe. De stijging is relatief klein, van 2 naar 2,1 procent. Maar wethouder Marianne de Bie had liever gezien dat de dalende trend zich voortzette. ,,Het is minimaal, ik maak me er geen zorgen over, maar we moeten er wel alert op blijven. We zitten er met alle partners stevig op om het cijfer naar beneden te krijgen. Ook als college in Breda vinden we dit erg belangrijk. Met name in economisch mindere tijden is het belangrijk dat iedereen met de juiste papieren werk heeft.”