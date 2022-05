Stedenband Breda-Yangzhou blijft knellen: nu wil de LPF er ook al van af

Nieuwe Michelin­ster­ren vallen niet in het westen maar het midden van Brabant

AMSTERDAM/BREDA - Geen nieuwe Michelinsterren voor restaurants in West-Brabant maar wel drie elders in de provincie. De restaurants Pikaar in Hilvarenbeek, Alma in Oisterwijk en Vigor in Vught ontvingen hun eerste ster.

30 mei