Stedenband Breda met Yangzhou begint te knellen: ‘Daar maken dwangarbeiders onze goedkope spulletjes’

Wat heeft het opgeleverd?

Die stedenband met Yangzhou… Wat heeft die de inwoners van Breda de afgelopen tien jaar eigenlijk opgeleverd? En zijn ze er in China ook iets mee opgeschoten? En gaat het met de mensenrechten in Yangzhou beter dan in de rest van China? Raadslid Bakker zit vol met vragen over de relatie die Breda heeft met de miljoenenstad, die dik 250 kilometer ten noordwesten van Shanghai ligt.

Die hele relatie met Yangzhou zit de GroenLinkser dwars. Want in tien jaar tijd is China er wat hem betreft niet leuker op geworden. In een notitie die hij wil bespreken met de ander fracties constateert Bakker dat de mensenrechtensituatie in de Volksrepubliek ‘zich dramatisch ontwikkelt’: ,,Er zijn stevige aanwijzingen dat maar liefst een miljoen Oeigoeren in heropvoedingskampen zitten en daar dwangarbeid moeten leveren. Misschien zelfs om de goedkope spulletjes te maken die wij als Bredanaars consumeren.’’